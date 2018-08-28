Путин уволил главного следователя ХМАО после критики Бастрыкина

Президент Владимир Путин отправил в отставку главу СКР ХМАО Анвара Ахмедзянова. Об этом сообщается в указе главы государства от 28 августа 2018 года. Г-н Ахмедзянов работал в Югре всего два года – Владимир Путин назначил его 29 марта 2017 года на пятилетний срок. Это значит, что до окончания срока полномочий главного следователя ХМАО оставалось еще три года.

Отставка не стала неожиданной. Глава СКР Александр Бастрыкин критиковал работу следственного управления ХМАО ещё весной 2018 года. Об этом агентство «Новый День» рассказывало. В мае 2018 года руководитель регионального управления Анвар Ахмедзянов был предупреждён о неполном служебном соответствии.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.08.18

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