Югорский завод, где митинговали рабочие, «оживят» через три года

В поселке Мортка будет создано многопрофильное производство по выпуску продукции из древесины. Решение было принято на заседании проектного комитета, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. Ключевыми компонентами портфеля проекта станут создание высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства на базе завода МДФ и использование лесосырьевого ресурса, диверсификация существующей площадки путем создания индустриального парка, обеспечение занятости высвобождаемых работников АО «Завод МДФ».

«Продуктом станет многопрофильное производство по глубокой переработке древесины на базе производственной площади «Завод МДФ». Сроки реализации проекта: август 2018 года – декабрь 2021 года», – сообщил и.о. директора департамента промышленности Югры Андрей Шиповалов. Ранее Фондом развития совместно с профильными ведомствам был разработан механизм распоряжения имущественным комплексом завода, предполагающий создание отдельной компании, которая будет заниматься его управлением и развитием.

Напомним, из-за износа оборудования градообразующий завод МДФ в Кондинском районе не работает с марта 2018 года, начато банкротство предприятия. Работы лишились 285 человек. Люди выходили на митинги и даже хотели устроить голодовку. В настоящее время большинство из тех, кто был сокращен, уже трудоустроены в разных компаниях.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.08.18

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