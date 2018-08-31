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Пятница, 31 августа 2018, 10:22 мск

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В Югре нашли замену уволенному главе СКР

Исполняющим обязанности СУ СКР по ХМАО назначен бывший первый заместитель главы управления, полковник юстиции Дмитрий Шерман. Информация об этом появилась на сайте следственного комитета. Когда в СУ СКР появится руководитель без приставки – неизвестно. Источники «Нового Дня» в силовых структурах сообщают, что на должность, скорее всего, придет варяг: «Должность генеральская, предыдущему начальнику ее не давали из-за постоянных замечаний. Регион неплохой, ищут из резерва».

Напомним, 28 августа, президент Владимир Путин отправил в отставку главу СКР ХМАО Анвара Ахмедзянова, который проработал в Югре всего два года. Отставка не стала неожиданной. Глава СКР Александр Бастрыкин критиковал работу следственного управления ХМАО ещё весной 2018 года.

Дмитрий Шерман

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.08.18

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