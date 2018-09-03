По Сургуту бегал мужчина с ножом в ягодице и стрелял из пистолета

Днем 2 сентября около кафе «Погребок» в Сургуте произошла стрельба. Поссорились два молодых человека – один воткнул оппоненту нож в ягодицу, тот в ответ достал травматический пистолет и, несмотря на травму, попытался догнать нападавшего, одновременно стреляя в воздух. Перепуганные прохожие вызвали полицию.

Как выяснилось, конфликт между мужчинами начался еще 31 августа. В тот день они подрались, один в процессе получил перелом челюсти. В больницу пострадавший не пошел, вместо этого назначил обидчику встречу через несколько дней и пришел на нее с ножом. С места происшествия после стрельбы оба скрылись, однако сотрудники полиции быстро установили их личности. Спустя несколько часов один из участников был задержан и доставлен в отдел полиции.

«В отношении 31-летнего мужчины, применившего оружие, за хулиганство возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ, за сломанную челюсть – по ст.112 УК РФ», – сообщили в УМВД РФ по ХМАО. Тяжесть вины второго фигуранта, вонзившего нож в ягодицу оппонента, будет определена после заключения судебно-медицинской экспертизы.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 03.09.18

Авиакомпания «Ютэйр» рассказала о горевшем в Сочи лайнере и пообещала пасажирам компенсации. / Следствие назвало три возможные причины ЧП в аэропорту Сочи. / В ЧП с самолетом Utair виновата погода? Росавиация озвучила первые выводы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»