Мужчина получил удар ножом в ягодицу около элитного дома в Сургуте

В Сургуте 27-летний мужчина получил ножевое ранение в ягодицу. ЧП произошло в полдень на парковке около дома по адресу ул. Университетская, 9. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по ХМАО, дать показания пострадавший пока не может – врачи не пускают к нему сотрудников полиции. «Он пока не контактный. Хотя ранение вроде бы не тяжелое, но опросить его мы не можем», – сказали в окружном полицейском главке.

Кто выступил в роли нападавшего – неизвестно. Как рассказали журналисту «СургутИнформ-ТВ» очевидцы, мужчина вышел из дома и направился к своему автомобилю, который стоял на стоянке со стороны Университетской. Возможно, именно там и произошло нападение – зеркало «Мерседеса» пострадавшего разбито, рядом следы крови.

«После нападения мужчина смог самостоятельно дойти до подъезда и уже там ожидал приезда медиков. Скорую помощь вызвал консьерж. Врачи на носилках донесли пострадавшего до машины. Самостоятельно он передвигаться не мог», – сообщает СИТВ.

Стоит отметить, что похожий случай произошел в Сургуте 2 сентября 2018 года. Тогда по городу бегал мужчина с ножом в ягодице и стрелял из пистолета.

Скрин с видео на сайте «СургутИнформТВ»

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 05.07.19

Должность тюменского прокурора может занять варяг из Югры, Ямала или Осетии. / Нижневартовск получит премию от правительства Югры. / В югорском поселке утонули мужчина и женщина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»