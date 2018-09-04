В Сургуте ищут мужчину, который избивал собаку (ВИДЕО)

Полицейские Сургута разыскивают мужчину, который во дворе избивал собаку. Инцидент удалось заснять очевидцам, съёмка попала в Сеть. Видео опубликовано 3 сентября 2018 года в сообществе «112 Тюмень» «Вконтакте». Изначально записи появились у одного из пользователей, теперь их там уже нет.

«Управлению полиции Сургута по факту публикации в соцсети видеозаписи, на которой запечатлено жестокое обращение с животным, проводится проверка», – сообщили в пресс-службе окружного полицейского Главка.

На видеозаписи мужчина кричит на собаку и замахивается на неё ногами. Собака находится на поводке. Пёс лает, но не оказывает сопротивления.

Резонансное ЧП, связанное с жестоким обращением с животными, произошло в апреле 2018 года в Нижневартовске. Девушка выбросила из окна щенков. По данным очевидцев, сначала она пыталась умертвить их в кипятке. Было возбуждено уголовное дело.

Сургут, служба информации

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