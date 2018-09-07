В Югорске медведь порвал мужчине рот

В Югорске медведь напал на мужчину и порвал ему губу. Об этом рассказал первый заместитель главы города Сергей Голин в официальном письме на имя директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергея Филатова.

«Доводим до вашего сведения, что в настоящее время сложилась неблагополучная обстановка с нахождением медведя в окрестностях Югорска. 5 сентября в приемный покой обратился житель Югорска с рваной раной нижней губы. В своем объяснении указал, что рану получил от удара лапой медведя, находясь в лесном массиве в конце ул. Менделеева в сторону города Советский. Просим вам принять превентивные меры, направленные на обеспечение безопасности пребывания жителей города в данном районе», – написал Голин. Копия письма направлена также директору государственного природного заповедника «Малая Сосьва» Борису Предиту.

Как рассказали «Новому Дню» в администрации Югорска, информацию о пострадавшем в мэрию передали медики. «Честно говоря, кроме этого мужчины, никто медведя не видел. К тому же смущает небольшая тяжесть повреждения. Ну что такое рваная губа? Сергей Дмитриевич тоже сомневается – а был ли медведь. Но письмо в департамент он все же написал», – рассказали в приемной Голина.

Напомним, в самой столице Югры тоже бродят медведи. В Ханты-Мансийске, в районе «СУ-967» и около памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской», была замечена медведица с медвежатами.

Югорск, служба информации

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