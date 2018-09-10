В думе Сургута появился первый оппозиционер

На довыборах в гордуму Сургута победили Дмитрий Нечепуренко, выдвинутый «Единой Россией» и Евгений Барсов от ЛДПР. Барсов в 22-ом одномандатном округе набрал 1082 голоса и обошел единоросса Татьяну Боженко (840 голосов). Он станет единственным представителем оппозиционной партии в гордуме Сургута. За Дмитрия Нечепуренко в 4-ом округе проголосовали 675 избирателей. Ему уступил коммунист Борис Жалов, который набрал 519 голосов.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 10.09.18

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