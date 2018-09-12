Депутаты думы ХМАО наградят главного тюменского единоросса

Депутаты думы ХМАО перенесли дату очередного заседания и утвердили повестку. Народные избранники соберутся 14 сентября 2018 года, а не 27, как планировалось ранее. В повестку, предварительно, войдут 12 вопросов. Среди них – награждение вице-спикера Тюменской областной думы, а также секретаря областного отделения «Единой России» Андрея Артюхова. Об этом сообщается в документах окружной думы.

Согласно материалам парламента, г-н Артюхов получит почётную грамоту за многолетний эффективный труд, активную общественнополитическую деятельность и значительный вклад в социально-экономическое развитие Югры. Кроме него депутаты отметят почётной грамотой сотрудников различных промышленных, коммунальных и социальных учреждений.

Представители югорского и тюменского истеблишмента смогут увидеться 14 сентября на торжественной церемонии инаугурации избранного губернатора Тюменской области Александра Моора.

В повестке думы ХМАО на 14 сентября также – важный бюджетный вопрос. Депутаты утвердят дополнительные доходы бюджета округа – 24,2 млрд рублей в связи с превышением поступлений по налогу на прибыль организаций. Кроме того, вырастут безвозмездные поступления на 3,7 млрд рублей, основная часть из них придёт из бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество». Дополнительные деньги пойдут на оборудование в больницы, детсады и школы, аэропорты, дороги, социальные и спортивные учреждения.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.09.18

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