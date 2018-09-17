Жириновский обвинил губернатора Комарову в развале лесного хозяйства России

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский обвинил губернатора Югры в развале лесного хозяйства. Выпад в сторону Натальи Комаровой случился на парламентских слушаниях, посвященных обсуждению проблем и перспектив использования лесных ресурсов. Жириновский поинтересовался у руководителя Федерального агентства лесхоза Ивана Валентика, что не дает увеличить доходы от отрасли в 3-4 раза.

«В чем слабое звено Что хромает? Почему машина плохо функционирует?», – спросил депутат. Валентик ответил, что причиной стало принятие нового лесного кодекса 2007 в году, поломавшего традиционную систему лесоуправления. «Мы тогда матрично подошли к тому, что в лес должен прийти малый бизнес. Отказались от системы выполнения работ лесхозами, сломали уклад, который формировался в стране с 19 века, – сказал чиновник. – Сейчас надо вернуть то лучшее, что было в системе советского и российского лесного хозяйства. Вернуть учреждениям возможность заготовки древесины. Раньше на 80-90% лесхозы обеспечивали себя сами. Никогда уровень финансирования из бюджета не превышал 15%. Лесхозы были богатыми, жили достойно».

Выслушав Ивана Валентика, Жириновский потребовал привлечь к ответственности лиц, способствовавших принятию «плохого» лесного кодекса.

«Кто уговаривал Госдуму принять этот кодекс? – спросил либерал-демократ и тут же сам ответил. – У нас есть комитет по природным ресурсам. Депутат Комарова уговаривала. Сейчас она руководит ХМАО. А министром [природных ресурсов – прим. ред.] был Трутнев. Сейчас он вице-премьер. Почему мы на них ответственность не возлагаем? Постоянно боимся назвать фамилии тех, кто эти вопросы нам плохо решал. Депутаты ведь не могут знать, они верят. Приходят специалисты говорят – надо передать в частные руки и расцветет лесное хозяйство».

По словам Владимира Жириновского, в итоге разработчики и лоббисты нового лесного кодекса уничтожили все хорошее, что было при советской власти, оставили только плохое, соединив его с негативными элементами из капиталистической системы.

Напомним, Комарова была депутатом Госдумы с 2001 по 2010 год. Комитет по природным ресурсам и природопользованию, которым она руководила, отвечал за Лесной кодекс, принятый нижней палатой парламента в конце 2006 года. Именно Наталью Комарову называют основным автором кодекса.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.09.18

Следственный комитет расследует смертельное ДТП с подростками в Югре. / В Югре могут закрыть нефтепроводы Роснефти. / Губернатор Моор рассмешил тюменскую элиту на собственной инаугурации (ФОТОРЕПОРТАЖ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»