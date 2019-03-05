«Это на ее совести»: лидер ЛДПР назвал губернатора ХМАО «негосударственным человеком»

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталью Комарову назвали в Госдуме одним из лоббистов Лесного кодекса, принятого нижней палатой парламента в 2006 году. Найти полный список лиц, ответственных за крайне негативные последствия принятия этого документа, чтобы «они несли хотя бы моральную ответственность», потребовал сегодня на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

О проблемах, возникших из-за Лесного кодекса, главный либерал-демократ заявил в ходе обсуждения вопроса о внесении изменений в КоАП, которые касаются административной ответственности за невыполнение мероприятий по тушению лесных пожаров.

«В этом зале нас убедили принять новый Лесной кодекс, и мы поверили специалистам соответствующего ведомства, – напомнил Жириновский. – ЛДПР против каких-то репрессий, уголовного и даже административного наказания. Но хотя бы моральную ответственность должны нести те люди, которые нас тут обманывали, доказывая, что если мы уволим 83 тысячи человек из Гослесохраны, и оставим всего 680 лесных инспекторов, что они нам обеспечат безопасность лесов от пожаров? Сколько лесов сгорело за это время? Вся Россия в дыму! Весь мир это видит! В Приморье уже горят леса, хотя еще зима».

«Давайте хотя бы моральную ответственность [понесут лоббисты Лесного кодекса], – предложил лидер ЛДПР. – Кто эти люди?»

Как заявил Жириновский, уволенные тысячи экс-сотрудников Гослесохраны «стали браконьерами, они вырубают лес». «Не продумали люди. Негосударственные люди», – охарактеризовал он лоббистов Лесного кодекса.

«Это огромный ущерб, за который никто не ответит. Из этих регионов стали мигрировать граждане, стоят полупустые деревни!» – констатировал лидер ЛДПР, предложив профильному думскому комитету «поднять фамилии тех, кто уговаривал принять [Лесной кодекс]».

Вспомнить одного из «лоббистов кодекса» Жириновскому помог «эсер» Анатолий Грешневиков. «Я был одним из оппонентов докладчика, которым была Наталья Комарова, – сообщил он. – Она была депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», которая представляла данный законопроект и гарантировала нам здесь сохранность лесного фонда. Конечно, должна быть ответственность за лоббирование таких законов. Вот одним из авторов была Наталья Комарова, это на ее совести».

Наталья Комарова сейчас занимает должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). До этого являлась депутатом нескольких созывов Государственной думы – в частности, в 2003 году была избрана от «Единой России» по одномандатному округу, в 2007 году – по партийным спискам. С 2003 по 2010 год возглавляла думский комитет по природным ресурсам и природопользованию. Представляла Лесной кодекс в Госдуме в 2006 году, закон был принят нижней палатой парламента в ноябре 2006 года, подписан президентом РФ в декабре того же года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.19

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