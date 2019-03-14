В Госдуме нашли рецепт, как спасти страну от лесных пожаров

В Госдуме предложили изымать у собственников земельные участки, если на них ежегодно происходят пожары. С такой инициативой, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин. Выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента, он подчеркнул, что ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в стране ухудшается с каждым годом.

В частности, отметил депутат, в Астраханской области весной 2016 года произошел 271 лесной пожар, в 2017 – 372, весной 2018 года зарегистрировано 483 возгорания, а только за две недели марта – уже 399. Причины возгораний, как правило, не имеют отношения к природным катаклизмам – это не болотный газ и не молнии. «В прошлом году в области поймали 154 поджигателя», – пояснил Шеин.

По его словам, власти и представители МЧС объясняют волну лесных пожаров тем, что население до сих пор выжигает растительность на земельных участках. «Места возгораний из года в год не меняются», – подчеркнул он.

В этой ситуации парламентарий предложил несколько путей решения этой серьезной проблемы. В частности, в законодательство, наряду с понятием «лесной пожар» следует ввести термин «ландшафтный пожар». В случае невыполнения мер противопожарной безопасности, «если из года в год горит одно и то же», землю следует изымать, предложил Шеин. Кроме того, стоит заинтересовать муниципалитеты в решении этой проблемы – а для этого дать им возможность зачислять в свои бюджеты штрафы, наложенные на нерадивых собственников.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря в Госдуме о лесных пожарах, раскритиковал принятый более 10 лет назад Лесной кодекс. Политик потребовал назвать фамилии лоббистов этого документа, которые должны нести хотя бы моральную ответственность за результаты своей работы. В качестве одного из разработчиков Кодекса в Госдуме тогда назвали экс-депатута, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

Кабмин одобрил строительство ВСМ до Нижнего Новгорода – последнее слово за Путиным. / «Мусорная» реформа: Госдума требует результаты проверки Генпрокуратуры. / Московские рынки – под охрану полиции и армии: Госдума обратила внимание на наболевшую проблему. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»