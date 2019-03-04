Прогноз неутешительный: в 2019 году лесных пожаров будет много

В 2019 году в России ожидается большое число лесных пожаров. Как сообщил глава минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, уже сейчас прогноз «неутешительный», ведомство активно докупает технику для борьбы с огнем.

«Ситуация по лесным пожарам непростая. В этом году у нас очень мало снега. В восточной части России пожары уже наблюдаются. Наш прогноз на это лето неутешительный, к сожалению», – цитирует его слова «Интерфакс».

По словам министра, сейчас его ведомство активно занимается оснащением и к лету должно докупить новую технику.

Напомним, в первом полугодии 2018-го пожары охватили вдвое больше лесных земель, чем в тот же период в 2017-м. Площадь лесных пожаров в России по состоянию на конец августа 2018 года составила 3 млн гектаров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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