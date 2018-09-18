В Югре завершено расследование дела о взрыве на Варьеганском месторождении

За сгоревшего на Варьеганском месторождении бурильщика ответит мастер капитального ремонта скважин. В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении мастера капитального ремонта скважин. Следствие пришло к выводу, что при ремонте скважины были допущены нарушения технологических процессов.

«При этом мастер КРС нарушил требования должностной инструкции и правила безопасности при ведении работ, связанных с ремонтом скважин, не проверив лично правильность проведения рабочей бригадой технологических процессов», – сообщает СУ СКР по ХМАО.

Мастера капремонта обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ЧП произошло в ночь на 13 марта 2018 года на территории Варьеганского месторождения Нижневартовского района. При производстве ремонтных работ, произошел выброс жидкости и газовоздушной смеси из скважины с последующим воспламенением. В результате погиб 27-летний бурильщик. Согласно данным из открытых источников, разработкой месторождения занимается «Варьеганнефть» (дочернее добывающее предприятие ПАО НК «РуссНефть»).

Нижневартовский район, служба информации

Нижневартовский район. Другие новости 18.09.18

В югорском Бюро судебно-медицинской экспертизы идут чистки. / Жириновский обвинил губернатора Комарову в развале лесного хозяйства России. / Следственный комитет расследует смертельное ДТП с подростками в Югре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»