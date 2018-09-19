Житель Югры получил срок за видеоролики в «ВКонтакте»

Жителя Сургута судили за распространение экстремистских идей в социальных сетях. Безработный 27-летний мужчина неоднократно публиковал на своей странице в «ВКонтакте» видеоматериалы, направленные на возбуждение вражды и ненависти, унижение достоинства граждан по расовому и национальному признаку. По данным «Нового Дня», действия обвиняемого были направлены против лиц, не являющихся представителями славянского этноса.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. «До возбуждения уголовного дела молодой человек уже привлекался к административной ответственности за распространение материалов экстремистской направленности, при этом получал предостережение прокуратуры, однако должных выводов для себя не сделал и не удалил видеофайлы из открытого доступа», – отметили в СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в начале сентября похожая история произошла в Тюмени – местного жителя осудили за песню в «Вконтакте». Мужчина разместил на своей странице запись «Gapon (Таможенный Контроль) – Я русский», которая, по версии суда, «содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам». Тюменца приговорили в 1,5 года лишения свободы условно.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 19.09.18

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