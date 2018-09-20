В Югре раскрыто убийство бизнесмена, которого утопили, привязав к ногам аккумуляторы

В Сургуте раскрыто резонансное убийство бизнесмена, произошедшее в 2014 году – Олега Лисина. В четверг, 20 сентября 2018 года следователи назвали обвиняемого и подробно описали обстоятельства преступления. В убийстве подозревают конкурента по бизнесу – 53-летнего бизнесмена из Сургута. «Сургутинформ ТВ» называет имя подозреваемого – директор «РИК Моторс» Анатолий Акульшин. Судя по всему, конкуренция возникла в сфере бизнеса по продаже техники – снегоходов, квадроциклов и прочее.

Олег Лисин долгое время считался пропавшим без вести – он не вернулся домой с работы 31 января 2014 года. Машину предпринимателя нашли через несколько дней на одной из улиц Сургута. А его тело обнаружили спустя полгода, в августе 2014 года, в реке Обь на расстоянии двух км от посёлка Белый Яр. Погибшему было 37 лет.

«Вечером 31 января 2014 года предприниматель выехал с работы на автомобиле. Он поехал за город выяснять отношения из-за конфликта с конкурентом по бизнесу. Вероятно, в ходе разговора обвиняемый избил потерпевшего, сковал его руки наручниками, связал ноги верёвкой и привязал две аккумуляторные батареи от снегоуплотнительных машин», – рассказывают в СУ СК ХМАО.

После этого злоумышленник столкнул Лисина в незамерзающую полынью реки. Чтобы запутать следствие, машину бизнесмена он перегнал в один из дворов города.

В следственном управлении не раскрывают, как именно они вышли на след конкурента. Но отмечают, что в 2017 году силовикам удалось добыть важнейшие доказательства, подтверждающие вину директора «РИК Моторс» Анатолия Акульшина. Его задержали в декабре 2017 года. До сегодняшнего дня силовики не рассказывали об этом официально, собирая доказательную базу.

В следственном управлении особо подчёркивают: расследование дела было сложным. Его объём составил 32 тома. Сам обвиняемый вину признаёт частично. Дело готово к началу суда.

По данным из соцсетей, у убитого бизнесмена Олега Лисина осталась жена и дочь. Тот, кого СМИ называют подозреваемым по делу – Анатолий Акульшин – в городе достаточно известен. Согласно открытым данным, он увлекается экстремальным отдыхом. В Сети можно найти его биографию: родился 8 ноября 1964 года. С 1990 года совладелец и коммерческий директор ТРК «Сургутинтерновости». В 1992 году основал многопрофильную компанию «РиК». В 1997 году – впервые сел на гидроцикл и снегоход.

фото - СДР Сургут: Помощь в поиске пропавших фото - СДР Сургут: Помощь в поиске пропавших

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 20.09.18

Власти снова ищут подрядчика для медицинского долгостроя в Нижневартовске. / В Югре водители громят видеокамеры на дорогах. / Сургут и Тюмень победили в опросе о качестве работы больниц. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»