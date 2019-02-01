В Сургуте обвинили бизнесмена, который утопил конкурента, привязав к его ногам аккумуляторы

В Сургуте осудили бизнесмена, который сбросил конкурента в реку с привязанными к ногам аккумуляторами. Мужчина, сброшенный в воду, погиб. Его тело нашли только спустя полгода. Ранее агентство «Новый День» уже раскрывало подробности ЧП.

Трагедия произошла 31 декабря 2014 года. Бизнесмены Олег Лисин (убитый) и Анатолий Акульшин (осужденный) – конкуренты по бизнесу – встретились за городом, чтобы поговорить. «В ходе разговора подсудимый избил потерпевшего, привел его в бессознательное состояние, сковал его руки наручниками, связал ноги веревкой и привязал две аккумуляторные батареи от снегоуплотнительных машин. В таком состоянии злоумышленник столкнул жертву в полынью реки. Чтобы запутать следствие, подсудимый перегнал автомобиль убитого в один из дворов Сургута», – напоминают обстоятельства ЧП в следственном управлении СК ХМАО.

Тело нашли летом 2014 года в реке Обь на расстоянии двух км от поселка Белый Яр Сургутского района. Подозреваемого в убийстве задержали только спустя три года после совершения преступления – в декабре 2017 года.

По решению суда, Акульшин признан виновным в убийстве и угоне. Ему назначено наказание – восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в 80 тыс. рублей.

Сургут, служба информации

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