Власти Югры раздали жителям по 5 тысяч рублей в честь праздника

Почти 2 млрд рублей потратили югорские власти на единовременные выплаты жителям округа в честь 25-летия Конституции России, провозгласившей ХМАО самостоятельным субъектом государства. По данным департамента соцразвития, на 20 сентября по 5 тыс. рублей получили 373 тысячи 235 югорчан. Решение о предоставлении таких выплат в 2018 году было принято окружной думой. Деньги получили люди, родившиеся в Югре в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и проживающие здесь же.

«Это самая масштабная и беспрецедентная выплата в истории региона. Впервые выплата предоставляется гражданам независимо от социального статуса и критериев нуждаемости, как поощрение для тех, кто родился в Югре и связал с ней свою судьбу», – уточнили в правительстве округа.

Ханты-Мансийск, служба информации

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