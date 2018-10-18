Власти Югры раздадут деньги пенсионерам

Власти Югры планируют выплатить всем неработающим пенсионерам по тысяче рублей осенью 2018 года. Об этом говорится в проекте закона, который должны рассмотреть члены правительства автономии на заседании 19 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Материальную помощь власти намерены оказать в связи с 88-ой годовщиной со Дня образования ХМАО. В правительстве уже посчитали, что подарок получат 292 398 жителей округа. То есть на выплаты потребуется ориентировочно 293 млн рублей.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова распоряжалась о выделении всем жителям округа, которые родились в Югре в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года, по пять тыс. рублей. Выплаты были приурочены к 25-летию Конституции России, провозгласившей ХМАО самостоятельным субъектом государства.

Ханты-Масийск, служба информации

Ханты-Масийск. Другие новости 18.10.18

Тюменская облдума лишила себя «золотых парашютов», не понимая, что делает. / Инструктор был пьяным во время трагического парашютного прыжка со школьницей в Югре. / Большую часть тюменской еды жители Югры и Ямала покупают в сетевых магазинах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»