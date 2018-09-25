Новый главный пристав ХМАО рассказала, за что не платят югорчане

Новый глава югорского управления федеральной службы судебных приставов Елена Ловандо познакомилась с членами окружного правительства. В ходе встречи чиновники обратил внимание Лавандо на внушительный объем работы, который ее ждет.

«Задачи перед вами очень большие, поскольку из года в год количество дел, которыми занимается служба судебных приставов, увеличивается», – отметил вице-губернатор Геннадий Бухтин. Он также добавил, что нынешнее состояние дел правительство округа устраивает не в полной мере, потому что много незавершенных исполнительных производств.

Елена Ловандо отметила, что в отличие от других регионов России, в ХМАО не так много судебных актов. «Пока превалируют штрафы ГИБДД, которые на сегодняшний день идут сугубо в местный бюджет,– сказала она. – Расстояние до территориальных отделов несколько создает проблему, но до конца года я побываю везде, если погодные условия позволят».

Напомним, Ловандо была назначена на должность руководителя УФССП по Югре в середине сентября. Она прошла путь от рядового судебного пристава-исполнителя до руководителя службы. Последние пять лет Елена Ловандо возглавляла УФССП РФ по Красноярскому краю. «Я волнуюсь и переживаю. Красноярский край – регион тоже крупный, тоже непростой. Именно поддержка силовиков, а там тоже было мало нас, женщин, очень ощущалась. Надеюсь на аналогичную работу здесь», – резюмировала Ловандо.

Ханты-Мансийск, служба информации

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