«Пятерочка» прокомментировала ЧП в магазине: подросток сам забежал в холодильник

Сеть магазинов «Пятерочка» оправдалась за запертого в морозилке ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе X5 Retail Group, несовершеннолетний сам забежал в холодильник.

«Компания провела оперативное разбирательство ситуации: подросток, будучи заподозренным в краже, пытался убежать из магазина через подсобные помещения и забежал в камеру охлаждения. Сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего магазин, удерживали дверь камеры около 30 секунд, затем дверь была открыта, и подросток дожидался полиции в зоне разгрузки. По приезду полиции подростка отпустили», – заявили в «Пятерочке». Там добавили, что компания передала все имеющиеся материалы полиции и проведет более тщательное расследование инцидента. Однако уже сейчас все причастные к ЧП сотрудники отстранены от работы.

Напомним, в Сургуте работники магазина «Пятерочка» (находится на ул. Лермонтова) заперли подростка в холодильнике. Охрана заподозрила мальчика в краже продуктов и до приезда полиции закрыла его в камере охлаждения. Приехавшие по вызову стражи правопорядка в карманах у подростка ничего не обнаружили.

Все происходящее в магазине подросток сумел записать на видео, которое опубликовал в социальных сетях. Сейчас мальчик проходит медицинское обследование в травмцентре. Инцидент вызвал широкий резонанс, стал темой в федеральных СМИ. Но в пресс-службе X5 Retail Group целые сутки хранили молчание, не отвечая на звонки и запросы.

Сургут, служба информации

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