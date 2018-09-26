Власти ХМАО заплатят, чтобы выяснить мнение югорчан о нацконфликтах

Власти Югры решили провести соцопрос жителей округа и выяснить, как они оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. На телефонный опрос планируется потратить 1 млн 250 тыс. рублей. Лот разбит на три части, конкурса не было, закупка произведена у единственного поставщика – пермского агентства «Свои». Возглавляет компанию социолог, маркетолог, предприниматель и общественный деятель Александр Нода, ранее работавший в «Лукойл».

Согласно договору, «Свои» должны опросить 6,6 тыс. совершеннолетних мужчин и женщин, проживающих в муниципалитетах Югры. Респонденты должны ответить на 26 вопросов, которые определит заказчик – автономное учреждение ХМАО «Центр «Открытый регион». В технической документации закупки, анкета отсутствует.

«Мы не разглашаем вопросы. Могу сказать, что речь пойдет не только о межнациональных конфликтах. Важно все – общее состояние национальной политики, как люди в территориях его оценивают, как они выстраивают отношения. Все плюсы и минусы мы рассматриваем», – рассказала «Новому Дню» директор «Центр «Открытый регион» Оксана Макеева. По ее словам, опрос югорчан начнется примерно через неделю.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.09.18

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