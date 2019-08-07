Югорчанам будут звонить, чтобы узнать их мнение о межнациональных конфликтах

Власти Югры заказали традиционное социологическое исследование о состоянии межнациональных отношений в регионе. Заказчик – учреждение «Центр «Открытый регион». Максимальная стоимость опроса – 2,5 млн рублей, говорится в документации аукциона по выбору подрядчика. В сентябре 2018 года такое исследование тоже заказывали – оно стоило в два раза дешевле.

Согласно техзаданию, опросить нужно жителей всех муниципалитетов. Обязательное условие – они должны быть старше 18 лет и проживать на территории Югры. Метод – телефонное интервью. Общий объем выборки исследования – 13 тыс. 200 человек, сообщает агентство «Новый День» со ссылкой на материалы госзакупок.

Список вопросов не предоставляется.

Итоги аукциона будут подведены 16 августа, тогда станет понятно, кто займется опросами жителей Югры.

Напомним, опросы на тему межнациональных отношений также проводит соседний Ямал. В июле 2019 года власти заказали исследование о том, как чувствуют себя дети мигрантов, так называемые мигранты второго поколения.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.08.19

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