Власти Ямала потратят деньги на изучение детей мигрантов

Власти Ямала хотят понять настроения детей мигрантов. Для этого один из департаментов администрации региона заказывает социсследование мигрантов второго поколения. Опросы проводятся в рамках программы по противодействию терроризму и экстремизму на Ямале. Заказчиков интересует, как смогли адаптироваться мигранты второго поколения, как они ведут себя в школе, связывают ли свое будущее с Ямалом и хотят ли знать его историю, сообщает агентство «Новый День».

Аукцион на поиск подрядчика для проведения этого исследования опубликован на официальном сайте торгов. Максимальная сумма контракта – 200 тыс. рублей. Она может снизиться в ходе торгов. Работу нужно выполнить до 1 октября 2019 года. Предполагается, что социологи опросят 600 человек – самих мигрантов второго поколения и жителей округа. Анкета должна состоять не менее чем из 20 вопросов открытого и закрытого типа.

В число мигрантов второго поколения, согласно указаниям заказчика, входят школьники, студенты, молодежь 17-24 лет, работающие 25-35 лет.

Власти планируют использовать ответы участников опроса для подготовки рекомендаций по повышению адаптации мигрантов на Ямале.

Во-первых, в рамках исследования нужно составить портрет мигрантов второго поколения – это пол, возраст, уровень владения русским языком, вероисповедание, субкультурные особенности, традиции проведения досуга. Отношение к культурным мероприятиям, частота посещения музеев.

Также социологам нужно будет выяснить, как мигранты второго поколения относятся к субкультурам местной молодежи, интересуются ли историей и перспективами города, в котором живут. Как они учатся. Хотят ли семьи из числа мигрантов – родители и дети-подростки – сохранить национальную идентичность в российских условиях.

Кроме того, необходимо определить степень напряженности отношений между одноклассниками, а также тех форм, которые принимают у них ссоры и конфликты. К каким способам разрешения таких конфликтов склонны разные группы учащихся.

Среди задач подрядчика: «выявить уровень адаптации мигрантов второго поколения в социальную общность региона, основные проблемы. Выявить ключевые факторы, препятствующие интеграции мигрантов. Описать репертуар возможностей удержания на территории региона мигрантов второго поколения. Проанализировать запросы, ожидания мигрантов для повышения эффективности интеграции», – говорится в техзадании аукциона.

Итоги торгов подведут в конце июля 2019 года – тогда и станет понятно, кто нарисует для властей Ямала портет мигранта второго поколения.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.07.19

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