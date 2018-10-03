В Югре киллеры пытались незаметно убить нефтяника, но не смогли (ВИДЕО)

В Лангепасе будут судить наёмных убийц, которые попытались подстроить ДТП, чтобы ЧП не было похоже на преднамеренное убийство. К счастью, их план сорвался, человек выжил. Уголовное дело находилось в производстве следственного управления СК ХМАО. Оно завершено и передано в суд. В ведомстве раскрыли обстоятельства расследования.

Потерпевшим стал сотрудник службы безопасности нефтегазодобывающей компании из Лангепаса. 12 апреля 2017 года на него на пешеходном переходе наехал автомобиль. С места происшествия сбившая его машина скрылась. Мужчина, к счастью, получил не очень серьёзные травмы и смог добраться до офиса, где вызвал «скорую». Аварию запечатлели видеорегистраторы проезжающих мимо машин.

«Следователи установили, что ДТП не было несчастным случаем, на жизнь потерпевшего было совершено покушение в связи с его деятельностью по пресечению хищения нефти с месторождений», – рассказали в СУ СК ХМАО. Там объяснили, какие счастливые обстоятельства спасли потерпевшего: удар автомобиля пришёлся по касательной, поскольку рядом с потерпевшим находился ещё один пешеход, а на другой полосе дороги проезжал автомобиль.

Организовавшие это преступление злоумышленники найдены. Их обвиняют в покушении на заказное убийство группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Это четыре жителя автономного округа и Тюменской области. «Обвиняемые разработали план преступления, организовали наблюдение за потерпевшим, чтобы определить его путь от дома до работы. Приобрели недорогой автомобиль», – рассказали следователи. Они добавили, что дело было очень объёмным и сложным.

Лангепас, служба информации

Лангепас. Другие новости 02.10.18

«Конкурировать не будем»: блиц-интервью нового главы Курганской области Вадима Шумкова. / Власти ХМАО передумали продавать ресторан на Невском проспекте. / Югорского чиновника приговорили за взятку к штрафу в 40 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»