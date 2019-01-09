В Югре осудили киллеров, которые убивали сотрудника «Лукойла»

В Лангепасе осудили наемных убийц, которые совершили неудачную попытку задавить сотрудника компании «Лукойл Западная Сибирь». На скамье подсудимых были четверо – жители автономного округа и Тюменской области. Они признаны виновными в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ранее силовики уже рассказывали, что попытка убийства была связана с работой нефтяника – он занимался раскрытием хищений углеводородов.

В следственном управлении следственного комитета ХМАО уже описывали обстоятельства преступления. ЧП произошло утром 12 апреля 2017 года на пешеходном переходе. Автомобиль сбил сотрудника подразделения безопасности «Лукойл Западная Сибирь». С места происшествия машина скрылась. К счастью, попытка не удалась – удар автомобиля пришелся по касательной, поскольку рядом с потерпевшим находился еще один пешеход, а на другой полосе дороги проезжал автомобиль. Потерпевший получил легкие травмы. Агентство «Новый День» уже публиковало видео ЧП.

Преступники долго готовились к убийству, организовали наблюдение за потерпевшим, купили недорогой автомобиль. Объем уголовного дела составил 19 томов. Трое обвиняемых приговорены к 8 с половиной годам лишения свободы. Один – к 8 годам четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Такие данные публикует СУ СК ХМАО в среду, 9 января 2019 года. Приговор был озвучен в конце 2018 года.

Любопытно, что следователи не смогли установить заказчиков убийства. Об этом говорится в информации суда, сообщает агентство «Новый День». И это при том, что злоумышленники получили деньги за преступление.

Лангепас, служба информации

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