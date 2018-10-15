Власти Югры внушат жителям, что они живут на территории успеха и благосостояния

Власти Югры подпишут распоряжение о Концепции развития территориального маркетинга и брендинга в округе. Речь идет о позиционировании ХМАО на внутреннем и международном рынках. Как сообщается в проекте документа, брендинг будет основан на идентичности жителей с Югрой и направлен на формирование у них установок: «Я – часть Югры, территории успеха и благосостояния», «Я – Югра – Россия», «Я живу в Югре, я живу в России», «Мы одна команда, созидающая на благо Югры и России».

Причинами внедрения брендинга стали: рост территориальной конкуренции, туризм, способный принести существенные доходы в бюджет, и необходимость поддержки отечественного производителя. «Товар, произведенный в Югре, обладает особой положительной спецификой для покупателя», – считают чиновники. Они уверены, что брендинг позволит повысить привлекательности ХМАО для жителей, туристов и инвесторов.

Концепция реализуется в три этапа. Первый этап (2019-2021 годы) предполагает поиск отличительных особенностей и конкурентных преимуществ округа, формирование бренда и создание интернет-портала «Моя Югра».

Второй этап (2021 – 2024 годы) предполагает внедрение единого дизайна элементов городской среды, брендинг и использование товарных знаков. На третьем этапе (2025 год) будут подведены итоги. В Концепции прописаны следующие показатели: количество информационных материалов с упоминанием Югры в позитивном контексте должно увеличиться до 39 тыс. в год. Удельный вес населения, проживающего в Югре и участвующего в социально значимых проектах, должен составлять до 73 процентов. Процент граждан, идентифицирующих себя с Югрой, должен достигнуть 85 процентов, а доля муниципальных образований, внедривших единый бренд в городскую среду, – 100 процентов.

Ханты-Мансийск, служба информации

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