Губернатор Комарова рассказала, как власти будут влиять на мышление югорчан

Власти Югры на заседании правительства 19 октября утвердили Концепцию развития территориального маркетинга и брендинга в округе. По словам губернатора Натальи Комаровой, теперь бренд «Сделано в Югре» должен стать неотъемлемой частью каждого продукта, проекта, программы, частью мышления каждого из жителей региона.

Как уже писал «Новый День», речь идет о позиционировании ХМАО на внутреннем и международном рынках, которое позволит повысить привлекательность округа для жителей, туристов и инвесторов. Согласно документам правительства, брендинг будет основан на идентичности жителей с Югрой и направлен на формирование у них установок: «Я – часть Югры, территории успеха и благосостояния», «Я – Югра – Россия», «Я живу в Югре, я живу в России», «Мы одна команда, созидающая на благо Югры и России».

«Одна из центральных идей документа – от успеха каждого из граждан автономного округа складываются условия для развития Югры, региона-новатора, задающего вектор движения вперед, локомотива социально-экономического развития России», – сказала Комарова, но это не сделало смысл Концепции яснее.

В чем конкретно она заключается и какие мероприятия будут проводиться для ее реализации – непонятно. В документе нет никаких подробностей. Известно лишь, что поисками отличительных особенностей и конкурентных преимуществ округа и формированием бренда чиновники будут заняты до 2021 года. Показатели, по которым в 2025 году власти собираются оценивать итоги проекта, тоже весьма неконкретны и вызывают массу вопросов. К примеру, согласно документу, количество информационных материалов с упоминанием Югры в позитивном контексте должно увеличиться до 39 тыс. в год.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.10.18

Власти выделяют «Ипотечному агентству Югры» 1,4 млрд рублей. / Наталья Комарова выплатит тюменским пенсионерам помощь. / Аэропорт Сургута хотят назвать именем олигарха Богданова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»