В Югре снесут все балки

Депутаты думы ХМАО одобрили сегодня изменения в бюджет 2018 года. Округ получил дополнительные доходы, которые будут направлены на решение жилищных вопросов и, в частности, на снос балков. По словам спикера думы Бориса Хохрякова, в следующем году будут ликвидированы 2,5 тыс. этих построек.

«У нас в округе проблема со сносом ветхого, аварийного жилья, балков. И поэтому у нас выделено 10,5 млрд рублей на решение этих вопросов. Если говорить о массивах, то это позволит снести оставшиеся 2,5 тысячи балков, что мы считали в 2010 году, – сказал Хохряков. – Даже в самые хорошие годы мы на решение жилищной проблемы выделяли не более 11 млрд рублей в год. На сегодняшний день выделено17 млрд. Это позволит убрать балки, резко усилить снос ветхого и аварийного жилья».

Напомним, доходы бюджета Югры на 2018 увеличены на 42,1 млрд рублей. Это связано с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций от компаний ТЭК. Таким образом уточненный план по доходам составил почти 255 млрд рублей. Расходы увеличены на 17 млрд рублей – до 237,5 млрд. В результате корректировки доходов и расходов сложился профицит бюджета автономного округа, который составил 17,3 млрд рублей.

Почти 10,5 млрд рублей будут направлены по ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО в 2018-2025 годах и на период до 2030 года». В том числе 5,5 млрд пойдут на ликвидацию балков и расселение их жителей, 3,1 млрд – на переселения граждан из аварийного жилья.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.10.18

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