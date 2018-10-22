В Югре подросток умер, надышавшись газа в шалаше

В Нефтеюганске 15-летний подросток умер, надышавшись газа из баллончика. В тяжелом состоянии мальчик был доставлен больницу днем 21 октября, спасти его не удалось.

«По предварительным данным, двое подростков 14 и 15 лет обустроили шалаш возле гаражей по ул. Жилой, где проводили время. С наступлением холодов юноши для обогрева стали использовать в шалаше горелку и газовый баллон для портативных газовых приборов. Накануне один из ребят предложил употребить газ, и подростки целенаправленно стали вдыхать его пары. Через несколько минут одному из них стало плохо, а в дальнейшем подросток скончался», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи изучают условия воспитания и проживания несовершеннолетних, известно, что ни подростки, ни их семьи не состояли на учете в органах системы профилактики, характеризуются положительно.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 19.10.18

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