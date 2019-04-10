Жители Ноябрьска нашли в подъезде детей в невменяемом состоянии

В Ноябрьске жители сняли на видео двух подростков, которые предположительно надышались газом из аэрозольных баллончиков. Видео было опубликовано в сообществе «Происшествия Ноябрьск» в среду, 10 апреля 2019 года. Детям 11 лет, поясняет автор съемок. Они какое-то время были в бессознательном состоянии.

«Уважаемые родители, по адресу мира 61, 8 этаж уже как второй день девочка и мальчик в возрасте около 11 лет в лифтовой прячутся и дышат в рот освежителем воздуха, и находятся в опьяненном состоянии. Сначала они валялись без сознания, мы подумали что они умирают», – говорится в пояснении к видеозаписи.

К моменту выпуска материала видеозапись удалена, появилось пояснение о том, что родителей детей нашли. Сами подростки находятся в ПДН.

Детский омбудсмен ЯНАО Данило Трубицын сообщили в беседе с агентством «Новый День», что в курсе ситуации. Он рассказал, что на Ямале проблема не сильно распространена, но, к сожалению, случаи употребления таких веществ есть. «Случаев немного. Но в прошлом году был один смертельный случай, ребенок был старше», – уточнил уполномоченный по правам детей.

Подобная токсикомания уже привела к смерти детей в нескольких регионах, в том числе и в ХМАО.

фото – скрин из видео. Девочка прячет за спиной баллончик

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 10.04.19

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