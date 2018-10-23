В Югре будут судить нелегалов, устроивших расправу над охотником и его ребенком

В Югре под суд отправятся граждане Казахстана, устроившие расправу над охотником и его несовершеннолетним сыном. Трагедия произошла год назад. Мужчина с ребенком приехал на автомобиле к знакомому, который жил в охотничьей избушке в Сургутском районе. Гости планировали провести в лесу несколько дней, чтобы поохотиться и порыбачить.

Вместе с хозяином в избушке жили еще двое мужчин – родственники из Казахстана. На территории России они находились незаконно – скрываясь от правоохранительных органов республики, они пешком пересекли российскую границу и добрались до Сургутского района на попутном транспорте. Почти месяц беглецы собирали дикоросы, помогали по хозяйству, ловили рыбу.

«Вечером, после употребления спиртного, обвиняемые решили угнать автомобиль, на котором приехали гости (отец с сыном), и вернуться на нем в Казахстан. Поскольку ключи от машины находились у владельца, обвиняемые решили убить мужчину, – рассказали в СУ СКР по ХМАО. – Дождавшись когда все уснут, они взяли ружье, зарядили его патронами, а затем выстрелили в спящего мужчину, а после этого – в его сына. От полученного ранения мужчина скончался на месте, а подростку удалось выжить – в момент выстрела хозяин дома выхватил ружье из рук обвиняемого, и ребенок получил ранение в ногу».

После этого убийцы попытались угнать автомобиль, но двигатель не завелся, поэтому мужчины скрылись в лесу. Через три дня они были задержаны сотрудниками полиции на территории одного из месторождений Сургутского района. В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд.

В зависимости от роли каждого граждане Казахстана обвиняются в убийстве и подстрекательстве к убийству из корыстных побуждений, покушении на убийство двух лиц, разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

Сургут, служба информации

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