В Югре осудили двух нелегальных мигрантов, которые расстреляли охотника и его сына

В Югре осудили двух граждан Казахстана-нелегальных мигрантов, которые устроили стрельбу в охотничьей избушке. Они убили малознакомого мужчину и ранили его сына. О ЧП ранее уже рассказывали следователи. Мотивом для убийства стало желание завладеть машиной и уехать на ней обратно в Казахстан.

Приговором окружного суда беглецы признаны виновными, им назначено наказание 14 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски. В качестве компенсации морального вреда преступники должны будут выплатить по два млн рублей.

В следственном управлении СК ХМАО, которое расследовало дело, напоминают обстоятельства трагедии. ЧП случилось 1 ноября 2017 года. За месяц до этого в охотничьем домике в Сургутском районе поселились двое нелегальных мигрантов. Они незаконно пешком пересекли границу с Россией. В избушке их приютил родственник одного из беглецов. Нелегалы помогали ему по хозяйству, ловили рыбу, собирали дикоросы.

1 ноября к владельцу избушки приехал знакомый с несовершеннолетним сыном на несколько дней. Гости хотели поохотиться и порыбачить. Вечером после употребления алкоголя у двух граждан Казахстана появился план: они решили убить гостей. Злоумышленники взяли чужое ружье и начали стрелять в спящих. Отца мальчика приезжие из-за границы ранили смертельно. Подростка – в ногу. Ребенка спас хозяин избушки, который выхватил ружье из рук нападавшего.

После стрельбы мужчины скрылись в лесу. 3 ноября 2017 года их задержали полицейские на территории одного из месторождений Сургутского района.

Сургутский район, служба информации

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