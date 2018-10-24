В самолёте Utair умер ребёнок: причина известна

На борту самолёта авиакомпании Utair в ночь на 24 октября 2018 года скончался ребёнок. Он летел со взрослым по маршруту Москва-Душанбе. Четырёхлетнему малышу стало плохо во время полёта, самолёт посадили в Оренбурге, но спасти его не удалось. Согласно он-лайн табло Внуково, рейс совершал самолёт Боинг 737-800.

«На рейсе Москва-Душанбе 23 октября ребенку, гражданину Таджикистана, стало плохо. Командир экипажа совершил экстренную посадку в Оренбурге. Самолет встречала бригада реаниматологов, но спасти ребенка не удалось. Авиакомпания доставила пассажиров в аэропорт Душанбе 24 октября», – сообщили «Новому Дню» в Utair.

По предварительным данным, мальчик был болен раком крови – именно это заболевание и могло стать причиной его гибели. Ребёнок должен был получить курс лечения в месте назначения. Как рассказала агентству «Новый День» в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР, силовики выезжали на место происшествия. Назначены экспертизы, проверка пока проводится.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.10.18

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