Из школы Нефтеюганска эвакуировали 1,3 тыс. детей

В Нефтеюганске эвакуировали учащихся школы № 3. Около 11 утра в образовательном учреждении сработала пожарная сигнализация. К месту вызова прибыли 7 единиц техники 25 человек личного состава от МЧС России, персонал учебного заведения оперативно провел эвакуацию 1,3 тыс. обучающихся.

«В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание проводки без последующего горения в одном из помещений цокольного этажа, не используемого в образовательном процессе», – рассказали в МЧС по ХМАО. По данным педагогического коллектива, учебный процесс в школе восстановлен.

Напомним, несколько дней назад эвакуировали учеников школы в Лабытнанги. Там задымился кабинет химии. Причиной стала кварцевая лампа.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 25.10.18

Власти Югры продадут крупный холдинг. / Югорчанка проткнула ножом мужа и сделала селфи на фоне умирающего (ФОТО). / Губернатор Комарова назначила нового куратора программы «Сотрудничество». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»