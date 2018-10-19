В школе Лабытнанги задымился кабинет химии, людей эвакуировали

В Лабытнанги в пятницу, 19 октября, рано утром, задымился кабинет химии в школе номер три. Сработала пожарная сигнализация, специалисты МЧС сразу прибыли в учреждение. Несмотря на то, что к моменту прибытия пожарных огня не было, из школы всех эвакуировали. Занятия в первую смену отменили, но вторая смена придёт по расписанию, рассказали агентству «Новый День» в учреждении.

«В 07:07 в школе номер три сработала пожарная сигнализация. Прибыв на место, пожарные увидели, что здание задымлено. В ходе боевой разведки очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован в кабинете химии», – сообщили в пресс-службе МЧС Ямала. Там в беседе с агентством добавили, что на момент задымления в школе находились 21 человек.

В результате ЧП немного испорчен кабинет химии. Пострадавших нет.

Причиной срабатывания сигнализации, по версии администрации школы, могла стать кварцевая лампа. «У нас один ученик болеет пневмонией, поэтому мы кварцуем кабинеты каждый день перед занятиями. Одна из ламп, расположенная в кабинете химии, начала плавиться. Мы быстро её отключили. Сейчас проветриваем помещения, чтобы ученики, которые придут на занятия во вторую смену, могли спокойно учиться», – рассказал директор школы номер три Владимир Пастушенко.

Лабытнанги, служба информации

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