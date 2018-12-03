В Лабытнанги горел колледж (ФОТО)

В Лабытнанги в понедельник, 3 декабря, горело учебное заведение. Возгорание произошло около 10:30 в здании филиала «Ямальского многопрофильного колледжа». Об этом сообщают в пресс-службе управления МЧС Ямала.

«Все, кто находился в момент пожара в здании, были эвакуированы. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление в кабинете на втором этаже. Спустя почти 15 минут пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. В 11 часов 24 минуты пожар был полностью ликвидирован», – рассказали в главке.

В октябре 2018 года, напомним, в Лабытнанги в школе задымился кабинет химии. Тогда, к счастью, тоже никто не пострадал.

Пожар в колледже Лабытнанги. Фото – МЧС Ямала

Лабытнанги, служба информации

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