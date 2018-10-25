Президент Владимир Путин едет в Ханты-Мансийск

Президент Владимир Путин едет в Югру. В пятницу, 26 октября, он проведет в Ханты-Мансийске выездное заседание совета по межнациональным отношениям, на котором обсудят актуальные вопросы государственной национальной политики, проблематику пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России.

Как сообщили в Департаменте общественных и внешних связей ХМАО, с докладами выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Также в этот день глава государства посетит музей природы и человека, где познакомится с деятельностью этого научно-культурного учреждения и осмотрит представленные в нем историко-этнографические экспозиции.

Ханты-Мансийск, служба информации

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