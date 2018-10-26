Комарова расскажет Путину в Ханты-Мансийске о языках аборигенов

Глава Югры Наталья Комарова выступит с докладом на заседании совета по межнациональным отношениям, который проведёт в Ханты-Мансийске глава РФ Владимир Путин. Мероприятие пройдёт в пятницу, 26 октября 2018 года. Речь губернатора ХМАО будет посвящена дополнительным мерам по сохранению и защите родных языков народов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства автономии.

Ранее сообщалось, что с докладами также выступят руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель комитета госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, в Югре глава государства также посетит Музей природы и человека.

Ханты-Мансийск, служба информации

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