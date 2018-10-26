В Югре два человека погибли во время аварии с лосем (ФОТО, ВИДЕО)

В Югре рано утром в пятницу, 26 октября произошло смертельное ДТП с участием лося. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МВД по ХМАО, погибли водитель и пассажир автомобиля, который столкнулся с животным.

«26 октября около 6:40 на 826 км дороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль «Мерседес» допустил наезд на лося. Водитель машины – мужчина 1990 года рождения – и его пассажир скончались на месте от полученных травм. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», – сообщили в пресс-службе МВД по ХМАО.

По предварительным данным силовиков, мужчины – жители посёлка Пойковский. Они работают на Приразломном месторождении и в это утро возвращались со смены.

фото – сообщество «Это Юганск, детка» «ВКонтакте»

Ханты-Мансийск, служба информации

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