В Югре в аварии с участием лося погиб человек

В Югре после столкновения автомобиля с лосем скончался пассажир. ЧП произошло 19 мая 2019 года на 68 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе.

За рулем автомобиля «Лада Ларгус», который наехал на животное, была женщина 1978 года рождения. Пассажир отечественного авто – мужчина 1971 года рождения – погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе управления МВД ХМАО в понедельник, 20 мая.

Полицейские проводят проверку.

В октябре 2018 года в Югре произошло другое трагическое ДТП с участием лося. Тогда погибли и водитель, и пассажир автомобиля, который столкнулся с животным на трассе.

Ханты-Мансийский район, служба информации

Ханты-Мансийский район. Другие новости 19.05.19

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