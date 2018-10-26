Путину в столице Югры подарили мужской атрибут (ФОТО)

Президенту Владимиру Путину в Ханты-Мансийске подарили национальный пояс охотника. Подарок вручила писательница Мария Волдина. Глава государства встретился с ней 26 октября 2018 года в музее природы и человека, куда поехал сразу после прибытия в Югру. Презетация прошла в фольклорных традициях ХМАО: встречающие были в национальной одежде народов Ханты-Мансийского автономного округа.

«У нас мужской пояс – это большой символ защиты, труда», – объяснила сказительница. Путин отблагодарил молодого человека, который вручал подарок, монеткой, которую достал из кармана.

В данный момент в Ханты-Мансийске под председательством президента проходит заседание совета при президенте по межнациональным отношениям. На нём должна выступить губернатор Югры Наталья Комарова с докладом о национальных языках.

фото и видео – твиттер «Кремлёвский пул РИА новости»

Ханты-Мансийск, служба информации

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