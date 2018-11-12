В Югре увольняют главу надзорного ведомства

В Югре меняется глава Росприроднадзора. В отставку отправится врио руководителя ведомства Вадим Скворцов. Приказ о его увольнении подготовлен, но еще не подписан, – рассказал источник «Нового Дня» в Минприроды РФ. Место Скворцова займет сегодняшний заместитель Скворцова Александр Федяев.

«Меня с утра сегодня поздравляют, но я не понимаю с чем. Информация о моем назначении не верна, никакой информации к нам не поступало, приказов тоже», – сказал «Новому Дню» Федяев, однако не исключил возможность кадровых перестановок. – Как только что-то изменится, мы сообщим на сайте».

Поговорить со Скворцовым не удалось. Он не отвечал на телефонные звонки, хотя, словам секретаря, находился на рабочем месте. Напомним, Вадим Скворцов возглавил РПН в марте 2018 года после увольнения Романа Мишенина. Контракт с Мишениным не продлили, поскольку его работа была признана неудовлетворительной. Изначально предполагалось, что Вадим Скворцов, который считается человеком Мишенина и членом команды бывшего замруководителя РПН Олега Митволя, будет временной фигурой на посту руководителя Росприроднадзора Югры. Стоит отметить, что в ближайшее время должен быть уволен глава ямальского Росприроднадзора Сергей Попов, который также связывают с Митволем и обвиняют в лоббировании интересов частных компаний.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.11.18

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