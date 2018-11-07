На Ямале заявили об отставке главы Росприроднадзора

Глава управления Росприроднадзора Ямала Сергей Попов, по неофициальной информации, уходит в отставку: его освобождают от должности, заявление уже подписано. Об этом сообщает телеграм-канал «Газ-Батюшка». В приемной РПН корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что Попов находится на рабочем месте, однако соединить с ним отказались. В пресс-службе Минприроды РФ пообещали дать комментарии позднее.

«Новый День» писал о скорой отставке главы ямальского Росприроднадзора еще в апреле. Тогда сразу несколько организаций, занимающихся проектной деятельностью, а также утилизацией отходов, пожаловались в ФСБ на то, что руководство территориального органа уничтожает конкуренцию и фактически превратило госслужбу в бизнес. В письме на имя Александра Бортникова уточнялось, что Сергей Попов принуждает недропользователей («Газпромнефть», «Роснефть», «НОВАТЭК» и т.д.) заключать контракты с определенной фирмой, гарантируя взамен полное отсутствие каких-либо претензий со стороны Росприроднадзора.

Одна из основных компаний, интересы которой, по словам профучастников рынка, лоббировал Сергей Попов, называется «Экосистема». Контроль над ней приписывают бывшему замруководителя Росприроднадзора Олегу Митволю и его другу, советнику главы Минприроды РФ Дмитрию Белановичу.

Ямальские предприниматели писали жалобы на Попова в прокуратуру и ОБЭП, подавали на него в суд. В начале октября стало известно, что Сергей Попов получил «неуд» за работу по итогам проверки Минприроды РФ. Тогда глава ямальского РПН получил от Дмитрия Кобылкина выговор, но не был уволен.

В пресс-службе Минприроды РФ информацию об отставке не подтвердили. Собственный источник «Нового Дня» в РПН сообщил, что в ближайшее время в ямальском ведомстве пройдет очередная проверка. «По ее итогам, скорее всего, Попов и будет уволен», – сказал собеседник агентства.

Салехард, служба информации

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