На Ямале предприниматели собираются засудить федеральное ведомство

Ямальских предпринимателей, пострадавших от действий руководства регионального Росприроднадзора, призвали объединяться и отстаивать свои права в судах. С таким предложением выступил директор компании-разработчика проектной экологической документации «Эко Рос» Сергей Дементьев. Он является автором жалобы президенту Путину, по которой в середине мая ревизоры из Москвы проводили проверку в ямальском Росприроднадзоре.

В заявлении на имя президента сообщалось о неоднократных нарушениях окружным управлением административного регламента РПН, жестком давлении на участников рынка и намеренном уничтожении конкуренции. По словам авторов письма, на протяжении года ведомство в лице начальника Сергея Попова и его заместителя Евгения Медяника незаконно блокирует работу организаций, занимающихся разработкой проектной природоохранной документации.

С марта 2017 года Дементьевым были поданы более десятка обращений в органы прокуратуры, в которых сообщалось о незаконных отказах в получении разрешительных документов. «Замечания в отказах описываются неоднозначно, без конкретики, непонятно что и как нужно устранить. При этом максимально блокируют для предпринимателей посещения и телефонные разговоры, лишая их возможности проконсультироваться, задать вопросы. На дверях Управления висят таблички «Посторонним вход запрещен»», – говорилось в жалобе.

Предприниматель сообщал о том, что у компаний, неугодных руководству местного РПН, нет шансов выжить на рынке. На протяжении последнего года «Эко Рос» получил отказы на все материалы, направленные в управление. Несмотря на надуманность замечаний, организация каждый раз вносила правки в документацию, однако вновь получала отказы.

«Проектные материалы просто лежали в управлении, а в последний день выдачи по регламенту направлялись почтовым отправлением Заявителю, хотя в письме Заявители писали, о том, что результаты нужно передать представителю разработчика по доверенности. Таким образом, затягивалось рассмотрение документации и предоставление государственной услуги в целом. Разработчики теряли репутацию, работу и доход», – писал Сергей Дементьев.

В марте 2018 года он обратился в прокуратуру УрФО, а затем и к президенту России. После этого в Салехард из центрального аппарата РПН приехала комиссия. Проверка шла с 14 по 17 мая. «Новому Дню» Дементьев признался, что не ждет кардинальных перемен. Возможно потому, что сразу после отъезда ревизоров начальник ямальского Росприроднадзора Сергей Попов написал на бизнесмена заявление в ОБЭП.

«Многие предприятия нашего региона, получают отказы, стараются молчать. Одиночные жалобы не приносят никакого результата. Хочется жить в цивилизованной стране, работать, выполнять требования законодательства, а не чьи-то, необоснованные, непонятные пожелания, – говорит Сергей Дементьев. – Призываю предприятия, которые подвергаются давлению, получают незаконные отказы при выполнении задач природоохранного значения, не бояться и не сидеть, сложа руки. В настоящее время нами сформирован определенный круг опытнейших специалистов, которые смогут отстоять ваши права в судебных органах».

Напомним, ранее сразу несколько организаций, занимающихся проектной деятельностью, а также утилизацией отходов, пожаловались в ФСБ России на то, что руководство окружного РПН фактически превратило госслужбу в бизнес. В письме на имя Александра Бортникова уточнялось, что Сергей Попов предлагает недропользователей заключать контракты с определенными фирмами, гарантируя взамен отсутствие претензий со стороны Росприроднадзора.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 31.05.18

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