После жалобы Путину на Ямал приехала проверка из Москвы

В управление Росприроднадзора ЯНАО приехали ревизоры из Москвы. Как стало известно «Новому Дню», в понедельник в окружное ведомство нагрянули специалисты центрального аппарата РПН и нескольких региональных отделений. По данным агентства, поводом стало обращение, направленное в адрес Владимира Путина одной из ямальских компаний, занимающихся проектной деятельностью.

В заявлении на имя президента России сообщается о неоднократных нарушениях управлением Росприроднадзора по ЯНАО административного регламента РПН, жестком давлении на участников рынка и намеренном уничтожении конкуренции. По словам авторов письма, на протяжении года ведомство в лице начальника Сергея Попова и его заместителя Евгения Медяника незаконно блокирует работу организаций, занимающихся разработкой проектной природоохранной документации, и навязывает предприятиям ТЭК свои услуги через подставные организации.

Напомним, в апреле сразу несколько организаций, занимающихся проектной деятельностью, а также утилизацией отходов, пожаловались в ФСБ России на то, что руководство окружного РПН фактически превратило госслужбу в бизнес. В письме на имя Александра Бортникова уточнялось, что Сергей Попов принуждает недропользователей заключать контракты с определенной фирмой, гарантируя взамен полное отсутствие каких-либо претензий со стороны Росприроднадзора.

«Работать стало невозможно. Заказчики звонят и говорят: извините, никаких претензий к вам нет, но в Росприроднадзоре ЯНАО нам четко указали, с кем заключать договор, чтобы у нас не было проблем. Поэтому Красноярский край – ваш, Омск – ваш, а на Ямале сотрудничать не будем», – говорил к.г.н, доцент, директор ООО «Сибэко» Игорь Ивачев.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.05.18

Дмитрия Кобылкина просят ввести на Ямале режим ЧС из-за гибели животных. / Губернатор Ямала впервые публично ищет чиновника. / Житель Нового Уренгоя уговаривал знакомых стать террористами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»