Глава ямальского ведомства получил выговор от министра Кобылкина

Глава Росприроднадзора ЯНАО Сергей Попов получил «неуд» за работу по итогам проверки Минприроды РФ. Как сообщили «Новому Дню» в федеральном министерстве, Попов получил выговор, но пока останется на своей должности.

Информация о возможной отставке главы РПН по ЯНАО появились еще в апреле. Сразу несколько организаций, занимающихся проектной деятельностью, а также утилизацией отходов, пожаловались в ФСБ на то, что руководство территориального органа уничтожает конкуренцию и фактически превратило госслужбу в бизнес. В письме на имя Александра Бортникова (имеется в распоряжении «Нового Дня») уточнялось, что Сергей Попов принуждает недропользователей заключать контракты с определенной фирмой, гарантируя взамен полное отсутствие каких-либо претензий со стороны Росприроднадзора. В середине мая на Ямал приехали ревизоры из центрального аппарата Росприроднадзора. По ее итогу специалисты РПН сообщили, что «некоторые факты нашли свое подтверждение», однако отказались сообщить, какие именно. При этом прокуратура, также проводившая проверку по заявлению предпринимателя, нашла в действиях ямальского управления не только нарушения регламента, но и нарушения закона о лицензировании, а также закона «О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля».

Не дожидаясь результатов проверки, Попов подал заявление в полицию на бизнесмена, по чьей жалобе в РПН был начат аудит. Он обвинил оппонента в экономических преступлениях и подделке документов, однако в возбуждении дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Теперь самого Попова хотят привлечь к уголовной ответственности за клевету, воспрепятствование предпринимательской деятельности и заведомо ложный донос. Ямальские бизнесмены уверены, что глава Росприроднадзора должен уволиться по собственному желанию, не дожидаясь разбирательств. Однако Попов никуда не собирается. «Сейчас руководителя нет на месте, но заявление на увольнение он не писал», – сообщили «Новому Дню» в его приемной.

Салехард, служба информации

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