Главу Росприроднадзора ЯНАО обвинили в клевете и ложном доносе

Глава Росприроднадзора по ЯНАО Сергей Попов может быть привлечен к уголовной ответственности. Заявление в полицию Салехарда написал на него ямальский предприниматель – директор компании-проектировщика «Эко Рос» Сергей Дементьев. Он обвинил Попова в клевете, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и заведомо ложном доносе.

Бизнесмен Дементьев известен тем, что пожаловался на ямальский Росприроднадзор в аппарат президента России и тем самым инициировал его проверку. В заявлении на имя президента России говорилось о неоднократных нарушениях управлением Росприроднадзора по ЯНАО административного регламента РПН, жестком давлении на участников рынка и намеренном уничтожении конкуренции. По словам автора письма, на протяжении года ведомство в лице начальника Сергея Попова незаконно блокировало работу участников рынка, в том числе организаций, занимающихся разработкой проектной природоохранной документации.

Ревизоры из центрального аппарата Росприроднадзора нагрянули на Ямал в середине мая. По мнению Дементьева, проверка была проведена ими формально. По ее итогу специалисты РПН сообщили, что «некоторые факты нашли свое подтверждение», однако отказались сообщить, какие именно. При этом прокуратура, также проводившая проверку по заявлению предпринимателя, нашла в действиях ямальского управления не только нарушения регламента, но и нарушения закона о лицензировании, а также закона «О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля».

«Предписаний от надзорных органов было много. Даже департамент Росприроднадзора по УРФО заявил о наличии манипуляций с документами в ямальском РПН. По сути, ведомство Попова заволокитило мой проект, не давало мне работать. Но за это никто так и не был наказан. Специалисты отделались устными выговорами, те, кто отдавал им приказы, не пострадали. Зато, как только я инициировал проверку, Сергей Попов подал на меня заявление в ОБЭП окружного УМВД. Он заявил, что я якобы занимаюсь экономическими преступлениями, подделываю документы. В возбуждении дела в отношении меня было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Теперь я намерен привлечь Попова за ложный донос», – пояснил «Новому Дню» бизнесмен. Он уверен, что чиновник должен последовать примеру своего бывшего заместителя Евгения Медяника (уволился в августе 2018 года – прим. ред.) и написать заявление на увольнение по собственному желанию, не дожидаясь возбуждения уголовного дела.

«Печально, что многие компании, которые также подвергались давлению о стороны Управления, предпочли не бороться с незаконными действиями Росприроднадзора. Уполномоченные органы тоже не горят желанием навести порядок. Противостоять такой мощной федеральной структуре в одиночку одному маленькому предпринимателю очень сложно», – резюмировал Сергей Дементьев. Он добавил, что только он лично знает полсотни предприятий, которые пострадали от действий Попова. Большинство побоялись выносить конфликт в публичную плоскость, полагая, что это приведет к усилению давления со стороны Управления.

Получить комментарии самого Сергея Попова не удалось. Два дня подряд его секретарь отвечала, что глава Росприроднадзора занят на совещаниях и не может говорить. Она записала номер телефона редакции и обещала соединить с шефом, как только он освободится, но этого не произошло.

Салехард, служба информации

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