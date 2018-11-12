В Югре убили почти 13 тысяч собак и кошек

Югорские ветеринары выступили с предложением усовершенствовать законодательства в области содержания и защиты домашних животных. По словам руководителя ветслужбы ХМАО Виктора Трофимова, необходимо ввести административную ответственность за оставление собак и кошек без попечения, сократить сроки содержания безнадзорных животных в пунктах передержки, а также рекомендовать застройщикам предусматривать вместе с детскими игровыми зонами и автопарковками площадки для выгула собак. Об инициативах ветврач расскажет на заседании окружной думы 15 ноября.

В этом день депутаты будут рассматривать информацию об исполнении закона о содержании и защите домашних животных. Согласно документу, за последние пять лет в Югре удалось сократить численность бездомных кошек и собак всего на 18 процентов. На начало 2018 года в округе зарегистрировано 18096 собак и 11484 кошки (из них методом чипирования 4536 собак и 4029 кошек). Сведений о количестве безнадзорных и бродячих животных в ветслужбе нет.

В 2017 году было отловлено 13237 животных, 12558 из них были подвергнуты эвтаназии и лишь 715 переданы хозяевам. Стоит отметить, что объем субвенций из окружного бюджета на отлов и содержание бродячих животных в 2017 голу составил 10 млн рублей, еще 56,5 млн потратили муниципалитеты. То есть отлов каждой кошки или собаки обошелся в сумму чуть больше 5 тыс. рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.11.18

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