Депутаты думы ХМАО заявили о проблемах с отловом бездомных собак

Депутаты думы ХМАО пожаловались на бардак в сфере отлова бездомных животных. В ходе заседания 15 ноября Ринат Айсин заявил, что в Сургуте «бегает по улицам примерно 11 тысяч собак» и процесс их регулирования не отлажен.

«Отлов осуществляется, но много проблем, в том числе из-за непроработанного вопроса по чипированию. Были тяжелые случаи. Из-за того, что процесс не проработан, активисты и общественные организации начинают спекулировать на этой теме, собирают деньги в соцсетях на перевозку и передержку, – сказал депутат. – Если животных отлавливают, их забирают и сразу выпускают в дачных кооперативах. Значит, органы власти в этой части действуют не единообразно». Айсин предложил рассмотреть проблему на круглом столе или депутатских слушаниях.

Зампред думы Наталья Западнова обратилась к главе ветслужбы ХМАО Виктору Трофимову с просьбой озвучить статистику по пострадавшим от безнадзорных собак. «Я знаю случаи в Сургуте, Нижневартовске и других говорах, когда собаки кусали детей и нападение заканчивалось смертью ребенка. Какова статистика по укусам?», – спросила вице-спикер.

Трофимов не смог ей ответить. Он пообещал запросить информацию и предоставить ее депутатам позже.

Напомним, сегодня главный ветеренар должен был выступить перед думой с докладом об исполнении закона о содержании и защите домашних животных в Югре. В информационной справке говорится, что за последние пять лет в округе удалось сократить численность бездомных кошек и собак всего на 18%. На начало 2018 года в округе зарегистрировано 18 тыс. собак и 11,5 тыс. кошек. Сведений о количестве безнадзорных и бродячих животных в ветслужбе нет. В 2017 году было отловлено более 13 тыс. животных, 12,5 тыс. из них были подвергнуты эвтаназии и лишь 715 переданы хозяевам. На отлов и содержание бродяжек в 2017 году 66,5 млн рублей. То есть по 5 тыс. рублей на каждое животное. Ветеринары предлагают ввести административную ответственность за оставление собак и кошек без попечения, сократить сроки содержания безнадзорных животных в пунктах передержки, а также рекомендовать застройщикам предусматривать вместе с детскими игровыми зонами и автопарковками площадки для выгула собак.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.18

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